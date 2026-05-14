Алексей Антонов обсудил с предпринимателями эффективность мер поддержки бизнеса в районах

Во время рабочей поездки в Федоровский район 14 мая председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов провел встречу с местными предпринимателями, главами крестьянско-фермерских хозяйств.

На ней шла речь об условиях работы бизнеса, перспективах, возможностях привлечения господдержки и кадров.

«Чтобы люди оставались в селе, в первую очередь необходимы рабочие места, объекты соцсферы, комфортная среда. Правильно, что местный бизнес заинтересован в будущем района, видит важность развития переработки. Это как раз занятость населения и заработная плата. В определенных вопросах нужно содействие со стороны власти, будем вместе работать», – подчеркнул Антонов.

Ранее спикер облдумы встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Саратова. Он отметил, что для предпринимательства сформирован целый комплекс государственных и региональных мер, и их перечень пополняется.

Депутаты областной Думы, по словам Антонова, открыты к взаимодействию с бизнес-сообществом и при необходимости готовы рассмотреть возможность точечной донастройки законодательства на региональном уровне.