Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса

В Саратовской области действуют доступные для малого и среднего предпринимательства механизмы микрокредитования, которые способствуют развитию бизнеса.

Об этом заявили депутаты, входящие в состав комитета регионального парламента по бюджету, налогам и собственности.

В качестве примера председатель комитета Ирина Колесникова привела Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области.



«В 2025 году наибольшая доля в общем объёме выданных микрозаймов фонда пришлась на предприятия сельского хозяйства — 26 %, обрабатывающих производств и сферы торговли — по 22 %. Всего с начала деятельности фонд предоставил 2337 микрозаймов на общую сумму 3,2 млрд рублей. С точки зрения бюджетных инвестиций на 1 бюджетный рубль активов фонда микрокредитования сегодня приходится уже 6,7 рубля финансовой поддержки бизнесу», – рассказала Колесникова.

Она высказала мнение, что поддержка фонда востребована со стороны предпринимательского сообщества.



«В 2026 году, согласно плановым показателям, будет выдано микрозаймов на сумму не менее 292,9 млн рублей, а количество действующих договоров планируется на уровне не менее 380», – отметила Колесникова.



Заместитель председателя Саратовской областной Думы Сергей Овсянников, в свою очередь, подчеркнул, что этот институт поддержки помогает делать первые шаги в бизнесе молодым компаниям с небольшим финансовым оборотом и нулевой кредитной историей.



«Таким предпринимателям бывает сложно взять заём в коммерческом банке, а государственные микрофинансовые организации предоставляют их по сниженной ставке. В 2025 году региональный фонд микрокредитования выдал займы малым предприятиям и ИП почти на 350 млн рублей. Такая система господдержки востребована предпринимателями и приносит свои результаты», – резюмировал Сергей Овсянников.

Своей позицией относительно механизмов поддержки поделился также депутат Роман Чуйченко:

«Перед отечественной экономикой сегодня стоит большое количество вызовов. Региональный Фонд микрокредитования проводит важную работу для поддержки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Демонстрирует вполне удовлетворительные показатели работы. Конечно, всегда есть пространство для роста. Депутаты, приняв доклад, не могли не высказать мнения о возможностях дальнейшего улучшения работы Фонда».