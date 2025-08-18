Алексей Антонов: Обсудили проект поправок в закон о патентной системе налогообложения

На заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам и собственности обсудили проект поправок в закон о патентной системе налогообложения в Саратовской области.

Зачастую жители отдалённых территорий, люди труда, сталкиваются с трудностями – нет доступа к простым финансовым услугам. Не во всех населённых пунктах есть не то что отделение банка, но даже банкомат. Люди должны иметь возможность получать необходимые услуги, не тратя время и деньги на поездки. Разработанный депутатами законопроект позволит снизить стоимость патента для малого бизнеса, предоставляющего сервис «наличные на кассе». Это решение, которое позволяет снимать деньги прямо в магазине, рядом с домом. И это помощь людям.

Безусловно, учитываем все предложения. Работаем вместе с представителями федеральных структур, банковского сектора, чтобы найти оптимальные формулировки.

Статистика говорит, что услуга востребована. И наша задача – сделать так, чтобы она стала доступнее. Давайте двигаться вперёд, создавая перспективы для будущего.