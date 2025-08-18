Саратовская школьница пройдет стажировку в Аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ

В Центре знаний «Машук» в Ставропольском крае проходила кадровая платформа «Уполномоченный на результат».

На форум приехали 150 участников проекта из 82 регионов России, в их числе — обучающаяся музыкально-эстетического лицея им. А. Г. Шнитке Карина Татаева.

Как сообщает областное министерство образования, в течение недели подростки встречались с сотрудниками федерального аппарата, региональными уполномоченными, экспертами. Ребята выполнили более 100 практических заданий: писали тексты, разрабатывали стратегии, проводили исследования, анализировали законодательство. Также в рамках проекта «Уроки наоборот» Карина провела мастер-класс для старших участников форума по тайм-менеджменту.

По итогам недели Карине вручили сертификата на стажировку в Аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

«Участвуя в проекте, мы еженедельно выполняли задания, по итогам которых формировался рейтинг участников, где я регулярно входила в топ — 3 участника. Это позволило мне попасть на Всероссийский молодежный форум «Машук». В рамках форума мы выполняли задания в режиме реального времени, посещали встречи с сотрудниками аппарата. Я успешно прошла собеседование со своим куратором и получила возможность пройти собеседование с Марией Львовой-Беловой. Форум подарил мне не только стажировку и бесценный опыт, но и помог обрести новых друзей и единомышленников», — поделилась Карина.