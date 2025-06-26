Алексей Антонов: Осмотрели выставочную композицию Минского моторного завода

В рамках XII Форума регионов России и Беларуси также осмотрели выставочную композицию Минского моторного завода. Обсудили наработки по импортозамещению.

Подобные выставки позволяют лучше узнать о производственных возможностях наших партнёров, в перспективе – задуматься о дальнейшем социально-экономическом сотрудничестве.

В насыщенной программе Форума нашёл время и для того, чтобы лучше познакомиться с историей Нижнего Новгорода, а также узнать, как формировалось региональное заксобрание в начале 90-х годов. Приятно отметить, что нижегородцы любят свой город и гордятся своей историей.