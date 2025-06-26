Саратовская область вошла в число лидеров по количеству площадок и участников «Диктанта Победы»

«Единая Россия» подвела итоги Международной акции в 2025 году.

В списке лидеров также Ставропольский край, Самарская, Московская, Ростовская области и Краснодарский край.

В акции приняли участие 2,75 миллиона человек. Это в 18 раз больше, чем на старте акции в 2019 году. Диктант написали на 35,5 тысячах площадок, почти 2 тысячи из них работали в нашем регионе.

Об этом написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы Андрей Воробьев.

— В этом году, напомню, диктант прошёл в седьмой раз. 25 вопросов о событиях, подвигах и именах Второй Мировой войны. По поручению Председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий посвятили специальной военной операции. По результатам диктанта выбрали 20 победителей. В следующем году 9 мая они станут гостями Парада Победы на Красной площади, — отметил парламентарий.