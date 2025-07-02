Алексей Антонов: Почтили трудовой подвиг сотен тысяч саратовцев

Подвиг саратовцев, в годы Великой Отечественной войны приближавших Победу своим трудом в тылу, отмечен на стеле в Заводском районе пять лет назад после присвоения Саратову президентом России Владимиром Путиным почётного звания «Город трудовой доблести».

Вместе с депутатами областной Думы возложили цветы к монументу и почтили трудовой подвиг сотен тысяч жителей нашего города, помогавших фронту.

Сегодня их пример — важный вклад в патриотическое воспитание будущих поколений. Круглосуточная работа на саратовских и эвакуированных в наш город предприятиях женщин, детей и стариков давала фронту всё необходимое.

Они вдохновляют и сейчас — тех, кто, находясь в тылу, делает всё для помощи нашим защитникам Отечества, сражающимся с врагом в ходе специальной военной операции. Трудовая слава саратовцев останется в исторической памяти на века!