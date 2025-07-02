Грудного ребенка из Саратова на вертолете доставили в клинику Самары

Служба санитарной авиации областной детской клинической больницы впервые осуществила медицинскую эвакуацию пациента с использованием авиатранспорта в Самару.

Месячному младенцу с патологией сетчатки глаза потребовалось экстренная высокоспециализированная медицинская помощь. После проведения телемедицинской консультации был рекомендован перевод в неотложном порядке в Самарскую областную клиническую больницу.

Так как ребёнок кислородозависим, для сокращения время в дороге было принято решение о транспортировке по воздуху специализированным медицинским бортом.

После согласования маршрута малыш в сопровождении реанимационной бригады своевременно доставлен в медицинское учреждение Самары. Полетное время составило 2 часа 17 минут (на машине 6 часов 20 минут).

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской детской областной клинической больницы.