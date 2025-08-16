Алексей Антонов: Посетил один из приютов для животных в Саратове

Обращение с бездомными животными – дело общей ответственности, гуманности и безопасности. Конечно, им не место на улице. В Саратовской областной Думе мы уделяем вопросу пристальное внимание.

Посетил один из приютов в Саратове. В рамках Всероссийской акции сторонников партии «Единая Россия» вместе с единомышленниками привёз корм и медикаменты, необходимые собакам. Акция «Лучший друг» сегодня проходит по всей стране.

Некоторые из этих животных когда-то были домашними. Что заставило хозяев отказаться от них? Во многом это вопрос совести. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне, помогает братьям нашим меньшим, дарит им шанс на новую жизнь.