В Энгельсе задержали трех несовершеннолетних нарушителей на питбайках

Рейд по выявлению мотонарушителей проходил на территории дачных СНТ в Шумейке Энгельса.

В очередном профилактическом межведомственном мероприятии приняли участие представители: госавтоинспекции, отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД «Энгельсское», депутатского корпуса, управлений по взаимодействию с правоохранительными органами, ГО и ЧС, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, средств массовой информации.

В ходе рейда правоохранительные органы задержали трех несовершеннолетних подростков, которые выехали на дорогу общего пользования на питбайках и квадроцикле. При проверке выяснилось, что документов на управление мотосредствами у ребят нет. Представители ПДН провели с лихачами профилактическую беседу. На место были вызваны родители для составления протокола о правонарушении.

По данным Госавтоинспекции, сегодня ночью в Энгельсе по улице Студенческая произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего на питбайке. Шестнадцатилетнего байкера и водителя автомобиля доставили в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за досугом подростков, а также доступностью для них транспортных средств. Также необходимо задуматься о последствиях, которые могут наступить в случае управления несовершеннолетним транспортным средством.

