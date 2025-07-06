Алексей Антонов: Поздравил курсантов Высшего артиллерийского командного училища

Сегодня исполняется ровно год с момента возобновления работы в Саратове Высшего артиллерийского командного училища.

Новую главу в истории учреждения, которое готовит офицеров, удалось начать благодаря помощи и поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Поздравил курсантов, преподавателей, руководящий состав училища, отметив, что здесь проходит обучение много участников специальной военной операции, уже доказавших свою преданность Родине. Пожелал им достойно продолжать ратное дело старших поколений и гордо держать знамя обороноспособности нашей страны.