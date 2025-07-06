В Турках продолжается благоустройство стадиона

За проект голосовали жители.

По программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство стадиона на улице Ульяны Громовой в Турках Саратовской области выделено общее финансирование порядка 17 млн рублей.

Благоустройство было разбито на два этапа. В прошлом году сделали беговые дорожки с современным покрытием, в этом меняют ограждение, делают освещение, установят трибуны, большие ворота, лавочки, урны.

— Этот спортивный объект основной в посёлке, здесь проходят все местные спортивные и культурные мероприятия. А в своём обновлённом виде стадион станет ещё большим местом притяжения. Важно, чтобы район следил за его состоянием, тот же натуральный газон требует постоянного ухода, — написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы Андрей Воробьев.