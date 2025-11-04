Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов поздравил жителей региона с Днем народного единства.

День народного единства – праздник, который не просто посвящен нашей стране, а воспевает ее главное достояние – народ. Народ, который на протяжении всей своей истории проявлял широту души, радушно принимал друзей и оказывал поддержку тем, кто искал защиты и правды, а перед общей угрозой становился единым заслоном.

У всех нас, движимых любовью и уважением к своей стране, одна цель – процветающая, сильная и независимая Россия, способная обеспечить достойную жизнь для своих граждан.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов! С праздником! — отметил спикер заксобрания.