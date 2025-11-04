Михаил Исаев: Наше единство — это гарантия мира

Дорогие саратовцы!



Поздравляю всех с Днём народного единства! Этот праздник символизирует силу, сплочённость и дружбу нашего многонационального народа, напоминает о важности общей цели и взаимопомощи, которые всегда помогали России преодолевать трудности и идти вперед.

Так, плечом к плечу народы наши страны и сегодня борются за свободу и независимость Родины в зоне проведения специальной военной операции.

В условиях стремительных перемен и вызовов, единство остаётся главным ресурсом развития и стабильности. Независимо от национальностей, культур и взглядов мы — единый народ с богатейшим наследием и общими ценностями, которые укрепляют нашу державу.

Пусть этот праздник вдохновляет каждого из нас на добрые дела, взаимное уважение и поддержку ближних. Наше единство — это гарантия мира, согласия и процветания для всех поколений, живущих на территории великой страны!

С Днём народного единства! Вместе мы сильны, вместе — непобедимы!