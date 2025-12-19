Алексей Антонов: Президент Путин обозначил основные направления развития нашей страны

Президент России Владимир Путин обозначил во время прямой линии основные направления развития нашей страны.

Глава государства подчеркнул сбалансированность бюджета, что является важным показателем устойчивости экономики и финансовой системы. Это значит, что удастся выполнить все социальные обязательства, продолжать реализацию нацпроектов и технологическое развитие.

В приоритете остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Наши бойцы выполняют общую для России задачу. И сплоченность, которую мы видим сегодня, помогает справиться со всеми испытаниями. Продолжим делать всё, что от нас требуется, для достижения поставленной цели – победы.

Большое внимание наш лидер уделил вопросам демографии, семейной политике. Анонсированы дополнительные меры поддержки. Президент сделал акцент на том, что при повышении трудовых заработков общий доход семьи с ранее назначенными льготами понижаться не должен.

Прозвучала тема подготовки высококвалифицированных кадров. Молодым специалистам в Саратовской области уделяется большое внимание. Им работать на наших предприятиях, в школах, больницах, в агропромышленном комплексе, развивать науку.

Обозначенные главой государства задачи являются приоритетом для депутатов Саратовской областной Думы. За работу!