Депутат заявил об утрате областной здравницы после перехода в частные руки

В Саратовской области в центре внимания депутатов и общественности остается ситуация с негативными последствиями отчуждения отдельных социально значимых объектов, которые в частных руках пришли в упадок и перестали приносить пользу людям.



Об утрате для общества одного из таких социальных центров высказался депутат Саратовской областной Думы, ветеран специальной военной операции Дмитрий Лыгин.



«Пансионат «Заря» в селе Усть-Курдюм долгие годы был здравницей для детей нашей области, где они круглогодично могли совмещать отдых в прекрасном лесном массиве на берегу Волги с оздоровительными процедурами. И вот на протяжении последних десятилетий, после того, как он был передан в частные руки опять-таки Облпотребсоюзу, одним из руководителей которого является Олег Подборонов, здравница пришла в упадок. А это просто недопустимо! Ведь здоровье наших детей в приоритете и подобные дома отдыха должны приносить пользу населению, а не прибыль частным владельцам! Уверен, надзорные органы дадут правовую оценку сомнительной процедуре приватизации», – написал Дмитрий Лыгин на своей странице в социальной сети.



Депутат облдумы Роман Чуйченко заявил о претензиях общества к отчуждению «известного большинству саратовцев здания Облпотребсоюза по улице Шевченко, 2», который являлся центром потребительской кооперации региона.



«Потребительская кооперация была и есть общественной формой деятельности граждан, поддерживаемой государством. При состоявшейся передаче права собственности частному лицу были, очевидно, ущемлены интересы и государства, и общества, и самой общественной организации-владельца. В продаже центрального офиса Потребкооперации не усматривается экономическая целесообразность, а значит логично указать на явные признаки антиобщественного сговора в пользу частного лица, то есть мошенничества», – считает Чуйченко.



По его мнению, «имеет смысл вернуться к состоявшейся приватизационной сделке, связываемой с бизнесменом из Энгельса, и проверить её чистоту. Это необходимо для защиты интересов законности и граждан, заинтересованных в услугах потребительской кооперации».



С ним согласилась депутат Мария Усова, отметившая сложившуюся практику пересмотра сомнительных сделок с недвижимостью.

«Социальные объекты должны служить людям, а не являться источником дохода для отдельных бизнесменов. Схемы приватизации учреждений соцсферы и их последующее перепрофилирование должны уйти в прошлое, а ранее принятые решения – быть внимательно проанализированы компетентными органами», – сказала она.