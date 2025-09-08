Алексей Антонов: Пригласил героев СВО к работе в облдуму

На постоянно действующем совещании в Думе представил депутатам двух участников региональной программы «Наши герои», наставником которых стал.

Это настоящие патриоты, закалившие характер на службе Родине. Уверен, их обостренное чувство правды и стремление к справедливости, выкованные в горниле воинской службы, станут надёжной опорой в работе.

Саратовская областная Дума — это трибуна, где путем дискуссий, всестороннего обсуждения мы находим правильные решения. Пригласил наших героев к участию в рабочих мероприятиях Думы. Их опыт и мнения будут для всех нас полезными.