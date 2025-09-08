Саратовцам рассказали, что изменилось в оформлении академического отпуска 1 сентября

Академический отпуск — возможность для студентов колледжей, техникумов и вузов сделать перерыв в учебе, не бросая ее.

Его можно взять, например, по семейным обстоятельствам или в связи с длительной болезнью, — напомнили Госуслуги.

Обновились:

— сроки отпуска

— порядок и срок рассмотрения заявлений

Основание. Приказ Минобрнауки России от 04.04.2025 № 303

Количество академических отпусков осталось не ограниченным.

Подать заявление сможет не только студент, но и его представитель.

Изменения и нововведения — в таблице ниже.