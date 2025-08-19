Алексей Антонов: Продолжаем работу над мерами поддержки семей участников СВО

На внеочередном, 60-м, заседании Саратовской областной Думы 20 августа рассмотрим семь вопросов.

Поправки в бюджет области. В частности, планируется завести дополнительные средства на продолжение реализации проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина по ремонту дворов школ и детских садов. Значимые статьи касаются финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, продолжения модернизации коммунальной инфраструктуры, поддержки молодых специалистов предприятий и других важных направлений.

Продолжаем работу над мерами поддержки семей участников СВО. На повестку вынесен законопроект, касающийся обеспечения жилищных прав многодетных семей, члены которых принимают участие в специальной военной операции.

Также планируем актуализировать нормативы, используемые при обеспечении жильём граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями. Тем самым обеспечим им возможность получить необходимое жильё.