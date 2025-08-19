В Монголии задержан российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский

Российский ученый задержан во время замеров радиации на старой свалке в Монголии.

Как сообщил Андрей Ожаровский, местные активисты пригласили его помочь разобраться — есть ли радиоактивное загрязнение.

Он его действительно нашел — рядом с действующим местом добычи урана в пустыне Гоби. Дальше ученый и активисты поехали проверять старое место добычи урана рядом с границей, в районе Мардай. Оттуда во времена СССР вывозили руду в Краснокаменск.

Пока ученый проверял свалку, к нему подъехала машина с сотрудниками иммиграционной службы, они потребовали паспорт и изъяли его.

Напомним, Ожаровский является гражданином России, потому ему не нужна виза для посещения Монголии. Больше того, при пересечении границы он сообщил, что цель поездки — деловая для помощи местным активистам и туризм.

Монгольские СМИ теперь называют его российским агентом КГБ, шпионом, который решил приехать сорвать плодотворное сотрудничество Монголии и Франции по добыче урана.

Сам Ожаровский так комментирует задержание властями Монголии в своем ТГ-канале:

— Ну вот, меня уже арестовали. За измерения радиоактивности на горе старых радиоактивных отходов… Сейчас с эскортом полиции Монголии едем в Улан-Батор. О, нет, повернули к границе… Будут высылать? Не дали исследование закончить… Но вот карта этих гор отходов (на фото ниже — Ред.)… Итак. Миграционная служба Монголии при поддержке полиции и двух типов в штатском нашла меня на куче радиоактивных отходов (Как нашли? Следили за телефоном?). Они забрали мой паспорт, этим, я считаю, лишили меня свободы, по крайней мере свободы передвижения. Я просил объяснить причину задержания. Они не смогли (не захотели) этого делать. Могнольские власти на страже старых советских радиоактивных отходов — именно так это выглядит, это печально. Но ни хамства, ни насилия (пока) не было…