Алексей Антонов провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Саратовской области Дмитрием Лаврушиным

Об этом спикер рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«На заседании Думы рассмотрим доклад о деятельности Счетной палаты Саратовской области по итогам 2025 года. Накануне заседания профильного комитета провел рабочую встречу с главой СП Дмитрием Лаврушиным.

Дорог каждый бюджетный рубль, ни один не должен быть потрачен впустую. Это напрямую влияет на качество жизни населения региона. Об этом надо помнить всегда, и особенно – в начале нового цикла реализации национальных проектов, государственных и региональных программ.

Обсудили с Дмитрием Лаврушиным, как важен уровень профессионализма специалистов, осуществляющих закупочные процедуры – недостаток знаний или небрежность могут обойтись очень дорого. И конечно, только детальный ведомственный, строительный, учитывающий все нюансы контроль способен предотвратить нецелевое использование средств. Депутаты в полной мере понимают значимость этих вопросов, поэтому и внимание к докладу Счетной палаты будет особым», – сообщил Алексей Антонов.