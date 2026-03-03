При поддержке «Т Плюс» в Саратовской области завершился региональный этап ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

В Саратовской области завершился региональный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2025/2026 года.

Лига организована при генеральнойподдержке «Т Плюс» в рамках стратегии компании по развитию детского и школьного спорта. Энергетики ежегодно создают возможности для самореализации, роста и спортивного становления молодёжи.

Победители турнира — команда юношей СОШ №12 Балашова и команда девушек ГАОУ СО «ОЦ №1 г. Вольска»— получили путёвки в финал чемпионата Приволжского федерального округа. А Китаев Никита и Лугова Ульяна стали лучшими игроками по итогам матчей.

Отборочные игры турнира проходили с октября 2025 года. В них приняли участие 443 команды юношей и девушек из 34 районов Саратовской области и семи районов Саратова.

За победу в финале боролись восемь лучших команд.Серебро среди юношей завоевала команда МОУ «СОШ №1» г. Энгельс, среди девушек второе место заняла МАОУ «Образовательный центр №4» с. Красный Яр. Бронза регионального чемпионата среди юношей досталась команде МОУ-СОШ №1 «Образовательный центр г. Красный Кут», среди девушек — МОУ «СОШ №9 г. Ртищево».

При поддержке «Т Плюс» чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» проводится уже в 19-й раз. Он стартовал в 2007 году в Перми как региональный. А сегодня это масштабные всероссийские соревнования, в которых участвуют команды из 81 региона страны.