Алексей Антонов: Провёл встречу с жителями моего избирательного округа

Провёл встречу с жителями моего избирательного округа, в который входят Фрунзенский и часть Кировского районов Саратова.

Рассказал о депутатской работе за второе полугодие 2025 года. Такое общение — это возможность получить обратную связь от людей, понять, что их волнует, и наметить решения.

За полгода было много встреч с руководителями учреждений соцсферы, представителями микрорайонов. Все проблемные вопросы фиксировались, вырабатывался план действий. Ряд предложений горожан удалось воплотить в жизнь.

Например, во дворе одного из домов по улице Шелковичная в рамках инициативного проекта установили универсальную спортивную площадку. Важно, чтобы такие объекты становились точками притяжения для детей и молодёжи со всего микрорайона. В январе организуем здесь праздничное мероприятие.

Рассказал о работе регионального парламента, о законах, которые напрямую касаются каждого. Это новые меры поддержки семей с детьми, участников СВО, расширение бесплатной юридической помощи, ограничение доступа несовершеннолетних к никотинсодержащей продукцией и другие.

Вместе с коллегами продолжим работу над совершенствованием регионального законодательства для исполнения наказов жителей.