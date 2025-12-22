Школы Балаковского района закрыли на карантин по ОРВИ до конца года

С 23 декабря все образовательные учреждения Балаковского района Саратовской области будут переведены на карантин.

Эта мера касается всех школ и организаций дополнительного образования. Соответствующее решение вынес глава района Сергей Барулин.

Уточняется, что причиной введения карантина стал значительный рост заболеваемости среди учащихся. Учебный процесс будет приостановлен с 23 по 30 декабря включительно.

Проведение культурных и спортивных мероприятий в данный период разрешено, однако они должны будут осуществляться с обязательным соблюдением всех рекомендованных ограничительных мер, добавил представитель администрации.

Отметим, что ранее, в связи со всплеском заболеваемости, на карантин до 26 декабря были закрыты все школы города Саратова.

Ольга Сергеева