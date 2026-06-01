Алексей Антонов рассказал о поддержке семей в Саратовской области





В День защиты детей Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов рассказал о принятых с начала седьмого созыва законодательных решениях в Саратовской области.



«Самое дорогое, что есть у нас – это дети. Поддержка семей с детьми является ключевой линией государственной политики, закрепленной на высочайшем уровне, в Конституции РФ. Нормы, которые приняты в Саратовской области, также направлены на защиту прав и безопасности детей, их здоровое развитие. Седьмым созывом Саратовской областной Думы, приступившим к работе в сентябре 2022 года, к сегодняшнему дню принято более 50 профильных законов. Защита материнства и детства останется одним из безусловных приоритетов работы депутатов», – отметил спикер.



В частности, многодетные родители могут получить 50‑процентную компенсацию за обучение детей в вузах и колледжах, полностью освобождены от родительской платы за детские сады, а также вправе выбрать денежную выплату вместо земельного участка. Дети участников СВО бесплатно ездят в городском транспорте.



В 2026 году при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина все ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием из расчета 120 рублей в день. Бесплатное питание по такому же нормативу стало доступно и для учеников 5–11 классов в сельских школах и 15 малых городах региона (с населением до 100 тысяч человек), а также для льготных категорий учащихся в Саратове, Энгельсе и Балаково.



Особое внимание уделено поддержке молодых семей. Для студенток предусмотрена единовременная выплата 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. При рождении ребенка студенческие семьи единовременно получают 200 тысяч рублей. Женщины до 26 лет при рождении второго ребенка имеют право на ежемесячную выплату в размере 8 тысяч рублей, пока малышу не исполнится 3 года. С 1 января 2026 года единовременные выплаты могут получить семьи при рождении двойни (50 тысяч рублей), тройни или большего количества детей (100 тысяч рублей).



Кроме того, расширен доступ к бесплатной юридической помощи для неполных и многодетных семей. И еще одна важная мера – несовершеннолетним ограничен доступ к точкам продажи никотинсодержащей продукции, чтобы защитить их здоровье.