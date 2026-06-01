Ксения Нестеренко стала гостьей программы «Гость в студии» на радио «РадиоКП»

О современном музыкальном театре, саратовской школе академического пения, секретах успеха и Собиновском музыкальном фестивале — в новом выпуске программы «Гость в студии»

Гостьей студии стала Ксения Нестеренко, лауреат международных конкурсов, выпускница Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, солистка Московского театра «Новая опера».

Ксения расскажет о своём творческом пути, победе в телепроекте «Большая опера», трудностях, которые приходилось преодолевать и значении родного города в ее судьбе.

В эфире расскажем о Собиновском музыкальном фестивале и опере Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке», в котором наша гостья исполнит партию Ольги в качестве приглашенной солистки.

