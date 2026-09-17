Алексей Антонов рассказал о законопроекте для защиты промышленных земель

В Саратовскую облдуму поступил законопроект, направленный на сохранение функциональных и территориальных зон производственных земель.

Документ предлагает поправки в закон «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» и вводит новую процедуру согласования с Саратовской областной Думой вопросов о смене назначения участков.

Соавторами выступили спикер регионального парламента Алексей Антонов, а также депутаты Роман Грибов, Гагик Киракосян, Дмитрий Полулях, Сергей Гладков, Вадим Рогожин, Кирилл Лаврентьев.

Алексей Антонов подчеркнул, что поправки призваны ограничить бесконтрольную застройку бывших промышленных земель вопреки интересам развития городов.

«Земли промышленных предприятий имеют большую ценность благодаря существующей инфраструктуре, и вывод таких территорий из целевого оборота означает потерю стратегических мощностей. Участие Саратовской областной Думы, представителей всех входящих в комитет по вопросам жилищной и строительной политики фракций в принятии решений об изменении назначения территорий придаст необходимую прозрачность и объективность», – сказал спикер областной Думы.