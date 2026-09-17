Руководители некоммерческих организаций рассказали о поддержке семей участников СВО

16 сентября в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся брифинг с руководителями региональных некоммерческих организации, которые презентовали проекты, нацеленные на оказание помощи военнослужащим и их близким.

Реализация инициатив осуществляется при грантовой поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области. В 2026 году было поддержано 91 социальная инициатива, из которых 5 проектов предусматривающих комплексную работу с военнослужащими и ветеранами СВО и членами их семей.

Спикеры остановились на ключевых идеях проектов и призвали жителей Саратовской области к активному взаимодействию.

Семьи военнослужащих Саратовской области могут обратиться в АНО «Комитет семей воинов Отечества» за психологической помощью и решением социальных вопросов. Об этом на брифинге рассказала директор организации Елена Гамидова, представив проект «Точка опоры: До и После». Юристы проекта через чат-бот проводят консультацию и помогают в составлении документов. Специалисты проекта решают вопросы с трудоустройством, обучением, реабилитацией обратившихся.

Проекты «Семейный маршрут: выездные психологические мероприятия с семьями участников боевых действий» и «Региональный экспертно-методический центр «Точка опоры» обучают работе с участниками боевых действий и их близкими.

«Отдельную благодарность хочу выразить Марии Викторовне Усовой, генеральному директору «Волга-Медиа» за возможность обеспечить психологов из районов области бесплатными материалами», — отметил Геннадий Маключенко, руководитель проекта АНО «Кризисный центр «С верой в жизнь!».

О проекте «Региональный экспертно-методический центр «Точка опоры» рассказал Владимир Косинцев, руководитель проекта АНО реабилитационный центр «Кризис Групп».

В проекте «Увеличение объемов и видов бесплатной правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей» практикующие юристы помогают составлять документы и проводят бесплатные консультации. О проекте рассказала Елена Царенкова, председатель Саратовского регионального общественного фонда поддержки гражданских инициатив «Общество и право».

«Практика показывает, что запросы требуют комплексного решения. К нам за психологической помощью обращалась девушка, чей брат на специальной военной операции находился в статусе без вести пропавшего. Во время консультации выяснилось,что у её депрессивного состояния есть ещё одна серьезная причина — мама тяжело заболела. Для решения этой проблемы представители проекта обращались в Минздрав», — поделилась Елена Гамидова.

Узнать больше о проектах и посмотреть запись пресс-конференции можно по ссылке:https://vkvideo.ru/live-149380651_456239908