Алексей Антонов: Рассмотрели ситуацию со сбоями в вывозе мусора

Рассмотрели ситуацию со сбоями в вывозе мусора в Саратове и районах области.

Жалоб поступает много. Такие объяснение регионального оператора как невозможность подъезда к мусорным бакам, нехватка людей или техники зачастую не выдерживают критики.

Чисто там, где убирают. Считаю необходимым выработать действенный механизм, который обязывал бы всех участников процесса по вывозу ТКО к качественному исполнения услуги. Соответствующее поручение дал комитету Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Жители платят за услугу и вправе ожидать чистоты. И не важно, кто именно является оператором – «Ситиматик» или другая организация. Мусор должен вывозиться регулярно, тогда на площадках будет порядок.