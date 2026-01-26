Эксперт ПИУ РАНХиГС высказался об экономической и инфраструктурной интеграции воссоединённых регионов

Вхождение новых территорий в состав Российской Федерации — это сложный процесс интеграции в российское экономическое пространство.

Превращение этих регионов в полноценных участников внутреннего рынка РФ требует комплексного и поэтапного подхода.

В июне 2025 года президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов: «Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность». ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни и основным показателям к 2030 году.

Утверждена Стратегия устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года, а также плана мероприятий по её реализации. Документ направлен на достижение высокого качества жизни людей в семи регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Крыму, Краснодарском крае, Запорожской, Ростовской и Херсонской областях, а также создание на этих территориях новой туристско-рекреационной индустрии, восстановление рыбохозяйственного промысла.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, декан факультета экономики и управления Светлана Родионова отмечает:

«Эффективное регулирование экономических процессов, включая производство, распределение и потребление ресурсов, невозможно без создания устойчивой правовой платформы, обеспечивающей гармонизацию отношений как внутри Республики, так и в рамках общероссийской системы. В данном контексте особое значение приобретает хозяйственная деятельность, формирующая основу экономики через взаимодействие производственных и общественных институтов.

К примеру, в ДНР с 2023 года бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации стало основой для финансового регулирования в Республике.

Установлен особый режим градостроительной деятельности до 2028 года, после которого планируется полный переход на нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Еще в декабре 2023 года утверждена и успешно реализуется государственная программа восстановления и социально-экономического развития новых территорий.

Важным шагом стала унификация валютных операций: с октября 2022 года выплаты бюджетникам, налоги и таможенные платежи осуществляются только в рублях, что минимизирует валютные риски и укрепляет финансовую стабильность.

Производители на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут упростить процедуру получения для своих товаров статуса продукции российского происхождения.

Для этого Правительством определены специальные льготные коэффициенты. Они будут применяться к сумме баллов, оценивающих уровень локализации производства, при подтверждении отечественного происхождения ряда видов промышленной продукции, выпускаемой в новых регионах. Мера будет действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года.

Получение российского статуса для товаров дает преимущество перед иностранными аналогами при проведении государственных закупок, закупок компаний с государственным участием, а также для получения субсидий из федерального бюджета.

В перечень промышленной продукции, на которую распространяется упрощённый порядок, вошли электрозарядные станции постоянного и переменного тока, аккумуляторы, лопасти для ветроэнергетических установок, фотоэлектрические модули, конвейеры для горнодобывающей промышленности, станки для обработки металлов и камня, деревообрабатывающие станки, буровые установки, экскаваторы, машины для дробления камня и руды».