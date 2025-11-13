Алексей Антонов: С тех, кто облачен властью, спрос должен быть вдвойне

Можем ли мы закрывать глаза на то, что бывшие чиновники или депутаты, которые запятнали свое имя уголовной судимостью, нарушили закон, будут получать государственные доплаты к пенсиям? Считаю, что нет.

В Саратовской области уже принят ряд решений. Отменены ежемесячные доплаты к пенсии для занимавших госдолжности лиц, имеющих иностранное гражданство, вид на жительство или иное право на постоянное проживание за рубежом. Это было сделано, чтобы у наших чиновника была только одна Родина – Россия. Аналогичные ограничения предусмотрели для муниципальных депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления. Не будет доплат, если бывший чиновник или депутат имел судимость за коррупционное правонарушение.

Но есть пробелы. Принципиально важно распространить аналогичные ограничения на случаи уголовной судимости.

Поставил задачу профильному комитету: разобраться в этом вопросе и представить соответствующие поправки в законодательство.

Времена, когда регалии, почести и выплаты раздавали, не глядя на биографию, должны уйти в прошлое. С тех, кто облачен властью и доверием народа, спрос должен быть вдвойне.