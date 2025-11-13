Саратовские педагоги прослушают всероссийские экоуроки «Разделяй с нами»

Саратовские учителя смогут прослушать цикл всероссийских экоуроков «Разделяй с нами». Информация об этом размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

На всероссийском портале Экокласс.рф представлен комплект бесплатных онлайн-занятий «Разделяй с нами», предназначенных для педагогов и организаторов экологических мероприятий. Задача этих уроков – рассказать учащимся о важности сортировки мусора, сформировать ответственное отношение к отходам и показать конкретные способы уменьшения количества бытового мусора.

В комплект входят четыре интерактивных занятия, полностью готовых к использованию. Эти бесплатные уроки можно использовать на классных часах, в рамках проектной деятельности или тематических недель, а также специалистам в сфере управления отходами для проведения образовательных мероприятий в школах, на встречах с населением и в других форматах.

Портал Экокласс.рф активно содействует экологическому образованию и культуре школьников, оказывает методическую помощь учителям и помогает образовательным учреждениям создавать более экологически ориентированную атмосферу. Всего размещено 42 готовых урока по ключевым экологическим темам: обращение с отходами, рациональное использование воды, защита лесов, биологическое разнообразие и другие. Все уроки соответствуют требованиям ФГОС и разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся.

Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Дуся Иванова