Алексей Антонов: Саратовцы продолжают сообщать о нерегулярном вывозе мусора

На этой неделе на площадке Думы рассматривали деятельность регионального оператора. Но тема остается на острие.

Вот пример. На личном приёме граждан во Фрунзенском районе жительница улицы Шелковичная рассказала о ситуации в микрорайоне Октябрьского ущелья. По ее словам, мусор долгое время не вывозили с контейнерной площадки.

Да, после приёма администрация района приняла меры. Но нельзя, чтобы такие обыденные вещи решались только в ручном режиме. На совещании в Думе поставил задачу выработать действенный механизм, обязывающий всех участников процесса по вывозу ТКО к качественному исполнению услуги. Система обращения с отходами должна работать исправно.