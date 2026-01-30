Обозначены основные этапы реконструкции железнодорожного вокзала Саратова

Реконструкция железнодорожного вокзала Саратова продолжается в плановом режиме.

Как сообщил заместитель начальника Приволжской железной дороги Валерий Железнов, проект реализуется в несколько этапов.

Работы начнутся со строительства нового пешеходного моста, после чего будет возведено основное здание вокзала. Заключительным этапом станет модернизация подземного перехода.

В текущем году основными задачами являются сооружение надземного перехода, главного корпуса и северного вестибюля. Фасад комплекса будет выполнен в классическом стиле, гармонирующем с окружающей застройкой.

Внутреннее пространство оборудуют современными эскалаторами и лифтами, включая инфраструктуру для маломобильных пассажиров. На Привокзальной площади появятся два новых павильона для досмотра.

Алиса Эай