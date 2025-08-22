Алексей Антонов: Саратовская область должна развиваться для благополучия каждого ее жителя

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов подчеркнул свою твердую позицию в поддержку строительства школ и обустройства зеленых зон, развития инфраструктуры и благополучия жителей Саратовской области, выступив против попыток отдельных лиц дестабилизировать ситуацию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



«Несколько «деятелей» и те, кто за ними стоит, пытается противопоставить жителей друг другу. Им мало того, что они игнорируют голоса тысяч людей, которые ясно высказались за строительство школы. Это для них только повод остановить развитие Саратовской области. Таким не нужен сильный, процветающий, дружный регион. Они несут хаос и дестабилизацию. В ход идут манипуляции общественным мнением. Действуют, как по методичке, кто-то им диктует, как говорить, где собираться, что кричать и когда подпрыгнуть. Это недопустимо.

Моя позиция – четкая и однозначная: школам – быть, скверам и паркам – быть. Регион должен развиваться для благополучия каждого жителя и использовать все возможности, которые в это сложное для страны время так нелегко даются», — отметил Алексей Антонов.

В заключение Председатель облдумы обратился к жителям Ленинского района с призывом не поддаваться на провокации. Он также подчеркнул, что направит обращение в правоохранительные органы. «Пусть компетентные структуры дадут оценку действиям этих лиц, включая подстрекательство в отношении депутата, выражающего интересы избирателей», — заявил спикер.