Калинин: школьники должны ездить в общественном транспорте бесплатно

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов внес законопроект, который предусматривает введение бесплатного проезда для школьников на городском пассажирском транспорте.

Председатель партии обратил внимание, что, согласно анализу операций по банковским картам во всех регионах РФ, средний чек за проезд на общественном транспорте в первом квартале 2025 года составил 50 рублей. Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно.

Лидер СРЗП считает, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно прекратить извечное противоборство между контролерами и юными «зайцами».

Депутат Саратовской облдумы, зампред комитета по делам ветеранов, член комитета по образованию и культуре, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин прокомментировал инициативу председателя партии.

«Абсолютно согласен с Сергеем Михайловичем. Возможность бесплатного проезда для школьников позволит сократить семейные расходы на эти цели, а деньги потратить на дополнительное образование или досуг детей. Если в семье двое или даже трое детей, то проезд в общественном городском транспорте влетает в копеечку. В бюджете страны достаточно средств, чтобы обеспечить учеников школ бесплатным проездом. Уверен, все фракции Госдумы поддержат законопроект, внесённый депутатами СРЗП», – отметил Вячеслав Калинин.