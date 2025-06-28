Алексей Антонов: В добрый путь, выпускники!

Сегодня почти 80 выпускников саратовской школы № 77 получили аттестаты, из них 13 медалистов.

Все ребята очень яркие, талантливые, интересные. Впереди у них выбор новой дороги в жизни, вступительные испытания в вузы. Пожелал ребятам успешно пройти их, правильно выбрать профессию по душе.

Выразил надежду, что эти мальчишки и девчонки останутся в родном Саратове. Со своей стороны депутатский корпус областной Думы делает всё необходимое на законодательном уровне, чтобы первые шаги в карьере выпускников на саратовской земле были успешными и они смогли закрепиться здесь, найти работу, завести семью.

В добрый путь, выпускники!