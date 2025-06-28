Художники придумали мерч для Маркса

Для города Маркс Саратовской области креативные художники придумали мерч с нотками юмора.

Производить качественную сувенирную продукцию значит делать город популярным. Неравнодушные предприниматели из города на Волге делятся забавными ассоциациями в своих открытках, привлекая туристов. Интересно, что Маркс основали немцы 260 лет назад по указу императрицы Екатерины.

Город менял название 4 раза, а последнее приобрёл практически случайно. Более подробную историю города можно узнать в местном Краеведческом музее.

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