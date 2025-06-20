Алексей Антонов: В облдуме проходит Саратовский юридический форум

Взаимодействие Саратовской областной Думы с учеными-юристами успешно продолжается уже многие годы. Именно поэтому сегодня в стенах регионального парламента прошла одна из ключевых научно-практических сессий Саратовского юридического форума — значимого события для всего научного сообщества.

Этот форум — серьёзная платформа, демонстрирующая лучшие достижения и компетенции наших юристов и преподавателей вузов. Активное сотрудничество с научной средой помогает совершенствовать региональные нормативные акты, делая их более качественными и соответствующими потребностям общества.

Особое внимание участники уделили обсуждению нашего главного документа — Конституции Российской Федерации. Напомню, что ученые из Саратова внесли значительный вклад в разработку её проекта. Современная Конституция отражает национальные интересы, сохраняет историческое наследие и подчеркивает приоритет прав каждого гражданина нашей страны.

Проведенная дискуссия помогла выявить актуальные проблемы и перспективы развития отечественной правовой системы, подчеркнув важность постоянного взаимодействия между наукой и законодательной властью.

Ключевые моменты обсуждения:

— Тенденции и перспективы развития современного публичного права;

— Роль ученых в разработке законов;

— Участие институтов гражданского общества в охране исторической памяти;

— Сохранение культурных ценностей и национальной идентичности.

Работа форума продолжается.