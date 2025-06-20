В Ершове провели выездное заседание Президиума ДУМСО

Очередное ежемесячное выездное заседание Президиума Духовного управления мусульман Саратовской области состоялось в Ершове.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, обсуждались вопросы планирования предстоящих мероприятий, особое место среди которых занимает организация детских площадок на территории всей Саратовской области в летний период.

Были рассмотрены форматы проведения площадок, учитывающие возрастные особенности детей и их интересы. В качестве вожатых и воспитателей планируется привлечение специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших необходимую подготовку. Активное участие в работе лагерей примут имамы, которые будут проводить духовно-просветительские беседы и мероприятия.

В рамках заседания муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов вручил Данису-хазрату Сайфетдинову благодарственное письмо председателя ДУМ РФ, главного муфтия шейха Равиля Гайнутдина за многолетний добросовестный труд в сфере исламского просвещения. Данис-хазрат долгие годы служил имамом в поселке Дергачи и селе Алтата, внося значительный вклад в развитие религиозной жизни этих населенных пунктов.

Расим-хазрат Кузяхметов также выразил благодарность имаму-мухтасибу Дергачевского района Максуту-хазрату Иркалиеву, имаму города Ершова Мухаммаду-хазрату Хутиеву и активисту ершовской мусульманской общины Саиду-хаджи Музаеву за организацию рабочего собрания.

В рамках визита члены Президиума ДУМСО посетили местную мечеть, пообщались с прихожанами, обсудив актуальные вопросы религиозной жизни.

Интересно, что выездное заседание в Ершове совпало с работой областной выставки фотографий «Свет памяти: Героика Великой Отечественной войны в мусульманских народах России». Эта передвижная выставка, ранее представленная в Саратове и районах области, является частью областного проекта, реализуемого ДУМ Саратовской области при поддержке благотворительного фонда «Юмарт» в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Члены Президиума ДУМСО посетили выставку в местном Доме культуры и ознакомились с ее экспозицией.

Проведение ежемесячных выездных заседаний Президиума ДУМСО призвано укрепить связь между центральным аппаратом Духовного управления мусульман Саратовской области и районными мусульманскими общинами.

«Такие выездные встречи позволяют нам более тесно взаимодействовать с имамами на местах, обсуждать актуальные вопросы и оперативно решать возникающие проблемы, способствуя тем самым более эффективной работе всего Духовного управления мусульман региона», — подчеркнул муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов.