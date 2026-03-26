Алексей Антонов: Встретился с активистами движения студенческих отрядов

На встрече с активистами движения студенческих отрядов Саратовской области обсудили широкий круг вопросов.

Среди них – раннее привлечение молодёжи к трудовой деятельности. В таком элементе профориентации заинтересованы сами молодые люди, чтобы уже со школьной скамьи понимать, какие направления им более интересны и каким профильным предметам уделить первостепенное внимание.



Рассказал студотрядовцам о мерах поддержки молодых специалистов в нашем регионе. Не остались в стороне темы добровольчества, обсудили предложения молодёжи по совершенствованию законодательной базы, касающейся деятельности студенческих отрядов.

«Единая Россия» уделяет большое внимание поддержке молодёжи. Предложил активистам вступать в ряды сторонников партии. Это позволит воплощать в жизнь их инициативы, получить поддержку в реализации проектов.