Пассажирский поезд «Уфа-Сириус» задержался в Саратове на 4 часа

В пути следования произошла вынужденная остановка пассажирского состава, следующего из Уфы в Имеретинский Курорт (Сириус).

Как сообщили в Приволжской железной дороге, поезд № 357 был задержан на станции Саратов I-Пассажирский.

Инцидент произошел по техническим причинам. В результате время ожидания для пассажиров составило около четырех часов. По состоянию на момент выхода информации, отставание состава от графика составляет 3 часа 59 минут.

В компании подчеркнули, что сотрудники поездной бригады держат ситуацию на контроле и оказывают пассажирам необходимую помощь и содействие.

Уточнить актуальное время прибытия поезда можно в официальных сервисах. Информация о фактическом движении составов доступна на сайте «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Ольга Сергеева