Алексей Антонов: Встретился с новыми депутатами облдумы

Провел встречу с Дмитрием Лыгиным, Сергеем Овсянниковым и Антониной Галяшкиной, набравшими большинство голосов в своих избирательных округах на дополнительных выборах депутатов регионального заксобрания.

Поздравил с хорошими результатами. То, что даже их оппоненты признали итоги выборов, говорит о легитимности и прозрачности избирательного процесса.

В ближайшее время Дмитрию Павловичу, Сергею Александровичу и Антонине Алексеевне предстоит вступить в законотворческую деятельность, представлять интересы жителей Саратовской области. Главная задача, безусловно, — исполнение наказов избирателей.

Уверен, новые члены Саратовской областной Думы седьмого созыва оправдают доверие граждан и внесут значимый вклад в работу регионального парламента.