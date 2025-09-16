В саратовском нацпарке пошел слёт школьных лесничеств: Фоторепортаж

В национальном парке «Хвалынский» завершился трёхдневный областной слёт школьных лесничеств, в котором приняли участие 12 команд со всего региона. Юные экологи соревновались в ориентировании, знании флоры и фауны, а также решали творческие задачи.

Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин отметил важность движения: «20 школьных лесничеств региона воспитывают бережное отношение к природе и помогают подросткам в профессиональном самоопределении».

Победу в слёте завоевала команда «Лысогорье» из Лысых Гор, получившая в награду ноутбук. Второе место у «Рубежа» из Старой Порубежки (мини-квадрокоптер), третье — у «БЭГиС» из Базарного Карабулака (очки виртуальной реальности). Все участники получили беспроводные наушники, а команда «ЮНЭК» из Краснокутского района — специальный приз от экообщества.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина, объединив усилия образовательных учреждений, природоохранных организаций и общественников.