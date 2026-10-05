Алексей Антонов встретился со студентами-целевиками областного педагогического колледжа

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов побеседовал со студентами-целевиками Саратовского областного педагогического колледжа.

Встречу посвятили Дню учителя и Дню специального профессионального образования.

Целевые места колледж начал формировать в 2024 году. Сегодня по ним обучается 47 студентов. Направления они получили от образовательных организаций как Саратова, так и районов области. Молодых специалистов уже гарантированно ждут на работу в школах и детских садах Краснокутского, Новобурасского, Марксовского, Краснопартизанского, Федоровского и других районов. В разговоре с молодыми людьми и их преподавателями Алексей Антонов подчеркнул, что стопроцентное трудоустройство после завершения обучения открывает возможность уверенного профессионального роста.

Комментируя развитие системы целевой подготовки кадров, Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов подчеркнул ее стратегическое значение для небольших населенных пунктов и социально-экономического развития всего региона.

«Система целевого обучения – это не только и не столько инструмент преодоления кадрового дефицита в школах, но и основа долгосрочного развития наших районов. Школы, детские сады, дома культуры всегда были и остаются центром притяжения, социальной активности. Поэтому, когда молодой специалист едет работать в социальную сферу в село, в районный центр или поселок, вместе с ним там будет жизнь. Считаю необходимым расширять практику целевого набора, чтобы качественное образование было доступно каждому ребенку независимо от того, где он живет – в городе или в глубинке. Думаю, что эта программа будет развиваться, будет увеличиваться количество ее участников», – заявил спикер регионального парламента.

В рамках встречи Алексей Антонов поблагодарил коллектив колледжа за вклад в развитие образования. Благодарственных писем за многолетний и добросовестный труд удостоены преподаватель английского языка Марина Эртан, специалист по персоналу Ирина Иванова и педагог-психолог Евгения Буканова.