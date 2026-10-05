Бухгалтер управляющей компании в Саратове присвоила себе 1,3 млн рублей

В Саратове бухгалтер-кассир одной из управляющих компаний подозревается в присвоении крупной суммы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, в период с 2023 года по февраль 2026 года подозреваемая систематически забирала из кассы вверенные ей деньги, полученные от жителей в счет оплаты коммунальных услуг. Общая сумма ущерба составила около 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества, совершенные в особо крупном размере). Женщине грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет с крупным штрафом.

В современной России преступления в сфере ЖКХ — это не разовые истории, а системная проблема. По данным криминологических исследований, значительное число уголовных дел по фактам растрат в коммунальной сфере возбуждается именно из-за нецелевого использования денег, собранных с жителей за услуги. Причем самыми частыми фигурантами таких дел становятся руководители и сотрудники управляющих компаний и ТСЖ.

При этом доля таких экономических преступлений в ЖКХ — около 2% от всех зарегистрированных экономических преступлений в стране, но латентность (то есть скрытость от учета) по некоторым составам достигает 85–97%. Иными словами, эта саратовская история — лишь верхушка айсберга.

Ольга Сергеева