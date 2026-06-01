Алексей Антонов заявил о необходимости рабочей группы для участия бизнеса в развитии общественных пространств





Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов предложил создать рабочую группу для системного участия предпринимателей в развитии городской инфраструктуры и общественных пространств. Об этом он сообщил на встрече с представителями бизнес-сообщества, прошедшей на площадке регпарламента.

По словам Антонова, диалог бизнеса и представителей муниципальных, исполнительных органов и законодательной власти позволит аккумулировать идеи предпринимателей и переводить их в законодательные инициативы и управленческие решения. Кроме того, это дало бы бизнесу необходимую прозрачность и предсказуемость предпринимаемых властью действий, что, как подчеркнул Алексей Антонов, нужно для долгосрочного планирования, особенно общепиту и сервисам в новых точках притяжения. На встрече отметили, что такую рабочую группу было бы целесообразно создать при региональной Торгово-промышленной палате. Эту идею поддержал глава ТПП Илья Бутко.

Помимо этого, Председатель областной Думы указал на потребность в концепции развития новых общественных пространств Саратова.

«Саратов благодаря постоянной поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина возвращает себе первенство по протяженности набережной. У нас масштабное пешеходное кольцо. Принят и реализуется закон, по которому освобожденные от ветхого жилья участки в приоритетном порядке должны рассматриваться под зелёные зоны. Интерес к общественным территориям высок. Значит должна быть определена концепция развития с картой конкретных площадок для инвестиций. Безусловно – с учетом запросов жителей и бизнеса. Только участие всех сторон даст необходимый эффект», – подчеркнул Алексей Антонов.