Более 2 тысяч школьников Саратовской области стали участниками уроков газовой безопасности

В Международный день защиты детей газовики Саратовской области традиционно подвели итоги реализации образовательного проекта «Уроки газовой безопасности».

С начала 2026 года специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» провели 83 занятия в образовательных учреждениях региона. Участниками проекта стали более 2 тысяч школьников.

Проект направлен на повышение уровня информированности подрастающего поколения и формирование ответственного отношения к использованию газа в быту.

В ходе уроков специалисты газораспределительных организаций в доступной и интерактивной форме рассказывали учащимся о правилах эксплуатации газового оборудования, действиях при обнаружении запаха газа и мерах предосторожности. Для закрепления знаний школьникам демонстрировали обучающие видеоролики.

Кроме того, в рамках проекта для учащихся были организованы экскурсии на объекты компаний, где они смогли познакомиться с работой газовиков и узнать больше о профессиях отрасли.

«Формирование культуры безопасного обращения с газом начинается с детства. Мы видим большой интерес школьников к занятиям и уверены, что полученные знания помогут им правильно действовать в различных ситуациях и бережно относиться к вопросам безопасности», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» Дмитрий Егоров.