Алексей Петров: брачный договор снижает риски конфликтов между супругами

Адвокат, представитель регионального бюро по защите прав предпринимателей Саратовской «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Петров в эфире программы «Аспекты права» на радио «Комсомольская правда в Саратове» заявил, что брачный договор остаётся одним из самых эффективных инструментов защиты интересов супругов.

Петров отметил, что заключение брачного договора не разрушает отношения, как принято считать. И на его практике участились случаи обращения за юридической консультацией супругов уже после заключение брака.

«Может показаться, что это недоверие. Но в большинстве случаев супруги после заключения брачного договора выдыхают. Они понимают: что моё, что наше, и у них исчезает страх что-то потерять», — подчеркнул Алексей Петров.

Чаще всего супруги фиксируют принадлежность подарков родителей, недвижимость. По словам адвоката, в большинстве случаев такие договорённости, наоборот, снижают напряжение в семье и помогают сохранить отношения.

Подготовила Ольга Сергеева