Ранним утром женщина-пешеход в Энгельсе попала под колеса внедорожника

Утром 10 февраля в Энгельсе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительным данным ГАИ, авария случилась около 5:40 на улице Марины Расковой.

Согласно сообщению ведомства, 66-летний водитель за рулём автомобиля Chevrolet Niva сбил 67-летнюю женщину-пешехода. Инцидент произошёл напротив дома № 9 по указанной улице.

В результате наезда пенсионерка получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь, пострадавшую госпитализировали. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Ольга Сергеева